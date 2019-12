È la Roma la prima qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia femminile. La squadra di Betty Bavagnoli ha dovuto però faticare parecchio, nonostante abbia schierato la formazione tipo, per avere la meglio contro una Pink Bari combattiva che ha alzato bandiera bianca solo dopo cento minuti di equilibrio. I gol che hanno permesso alle giallorosse di conquistare il pass per il prossimo turno sono infatti arrivati al 101° e al 116°. A sbloccare il match è stata Andressa, calciatriche che dopo essersi sbloccata non sembra più volersi fermare (4 gol in 3 gare), con un mancino da dentro l’area, il gol del raddoppio porta invece la firma di Andrine Hegerberg brava a anticipare tutte sul primo palo e d’esterno mandare alle spalle di Balbi.

Pink Bari-AS Roma 0-2 (101° Andressa, 116° Hegerberg)

Empoli-Tavagnacco 14:00

Juventus-Mozzecane 14:30

Roma CF–Sassuolo 14:30

Ravenna-Fiorentina 14:30

Inter-Milan 14:30

San Marino-Hellas Verona 14:30

Orobica-Florentia San Gimignano 16:00