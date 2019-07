© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale in Coppa del Mondo, per mano dell’Italia, la Cina prova a svoltare e tornare la nazionale competitiva degli anni ‘90. La fondazione di beneficienza Alipay Foundation, di cui fanno parte fra gli altri i fondatori del colosso dell’e-commerce Alibaba, ha infatti annunciato di voler investire un miliardo di yuan (pari a 145,5 milioni di dollari) per lo sviluppo del movimento calcistico femminile nel paese asiatico con l’obiettivo di rendere più accessibile l’ingresso di ragazze nel calcio e garantirgli poi anche un futuro extra sportivo. Sono quattro in particolare le aree su cui saranno investiti, di comune accordo con la Federcalcio, questi fondi: miglioramento delle prestazioni sportive della nazionale femminile cinese; prevenzione e trattamento degli infortuni ma anche supporto alle calciatrici nel post carriera; formazione agli allenatori e sviluppo dell’area tecnica: crescita e sviluppo di giovani calciatrici.