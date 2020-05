Comunicato FA: "Riprendere la Super League femminile è una sfida significativa"

La FA ha emesso un comunicato in cui riconosce le difficoltà nel trovare un'intesa per il proseguimento della Super League femminile: "Dopo una valutazione dei protocolli necessari per tornare in campo e ai colloqui con i club, cruciali per qualsiasi processo decisionale, è chiaro che siamo davanti a una sfida significativa. Stiamo continuando a parlare con i club per capire se ci sia la possibilità di terminare la stagione e per valutare cosa fare in caso di sospensione definitiva, soprattutto per quanto riguarda i verdetti delle squadre qualificate alla prossima Champions League".