Coppa del Mondo femminile ‘27, candidatura unitaria di Germania, Belgio e Olanda

Dopo che l’organizzazione della Coppa del Mondo femminile del 2023 è stata assegnata ad Australia e Nuova Zelanda sono iniziati i primi movimenti in vista dell’edizione successiva che potrebbe tornare a essere ospitata dall’Europa. Nei giorni scorsi infatti Germania, Belgio e Olanda hanno annunciato una candidatura congiunta per ospitare la manifestazioni e presentato alla FIFA un progetto di cui si conosceranno i dettagli nei prossimi mesi. La loro potrebbe non essere l’unica candidatura congiunta visto che un anno fa le nazioni scandinave (Novergia, Svezia, Danimarca e Finlandia) con l’aggiunta di Far Oer e Islanda avevano dichiarato di lavorare su un progetto unitario per ospitare i Mondiali del 2027