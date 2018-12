Coppa del Mondo U17 femminile, si parte domani in Uruguay

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di domani, in Uruguay, partirà la sesta edizione della Coppa del Mondo Under 17 femminile che toccherà le città di Colonia del Sacramento, Maldonado e Montevideo, dove il primo dicembre si giocherà la finalissima. Tre le rappresentati europee (Finlandia, Spagna e Germania) che sfideranno lo strapotere delle asiatiche vere protagoniste di questa competizione avendo visto quattro delle cinque precedenti edizioni (due titoli per la Corea del Nord, uno per la Corea del Sud e uno per il Giappone), con la sola Francia nel 2012 a inserirsi in questo dominio. Questi i quattro gruppi al via:

Girone A: Finlandia, Nuova Zelanda, Ghana, Uruguay

Girone B: Brasile, Messico, Sud Africa, Giappone

Girone C: Germania, USA, Camerun, Corea del Nord

Girone D: Spagna, Canada, Colombia, Corea del Sud