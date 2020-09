Coppa Italia femminile, domani in campo Pink Bari ed Hellas Verona

Niente campionato nel weekend, ma spazio alla Coppa Italia femminile con due gare nelal giornata di domani e le altre sei in quella di domenica. Ad aprire la fase a gironi sarà la sfida fra il Pomigliano e la Pink Bari alle ore 15:00, mentre un’ora dopo scenderanno in campo Cittadella ed Hellas Verona. Domenica invece nell’insolito orario delle dieci del mattino il Napoli farà visita al Pontedera, mentre all’ora di pranzo andrà in scena il big match fra Brescia e Lazio (protagoniste entrambe in Serie B). Alle 15:00 toccherà a un’altra squadra di Serie A – la San Marino Academy – sfidare una squadra cadetta come la Riozzese Como che non nasconde grandi ambizioni, mentre il resto del programma prevede, sempre alle 15:00 Roma Calcio Femminile-Tavagnacco, Cesena-Orobica Bergamo e Chievo Verona-Ravenna. Le altre due giornate si disputeranno domenica 1° novembre e domenica 22 novembre. Al termine della fase eliminatoria, le squadre vincitrici di ciascun girone si qualificano agli Quarti di finale.

PROGRAMMA 1^ GIORNATA

Sabato 26 settembre ore 15

Girone E

Pomigliano-Pink Bari

Stadio U. Gobbato – Pomigliano D’Arco (NA)

Riposa: Juventus

Sabato 26 settembre ore 16

Girone A

Cittadella-Hellas Verona

Stadio di Tezze sul Brenta (VI)

Riposa: Florentia San Gimignano

Domenica 27 settembre ore 10

Girone G

Pontedera-Napoli Femminile

Impianto Sportivo G. Bui – San Giuliano Terme (PI)

Riposa: Sassuolo

Domenica 27 settembre ore 13

Girone B

Brescia-Lazio

Centro Sportivo Comunale –Rodengo Saiano Loc. Vanzago (BS)

Riposa: Inter

Domenica 27 settembre ore 15

Girone F

Cesena-Orobica Bergamo

Centro Sportivo A. Rognoni – Loc. Villa Silvia di Cesena (FC)

Riposa: Milan

Girone H

Roma Calcio Femminile-Tavagnacco

Campo Sportivo Certosa

Riposa: AS Roma

Girone D

Chievo Verona-Ravenna

Sinergy Stadium - Verona

Riposa: Empoli

Girone C

Riozzese Como-San Marino Academy

Centro Sportivo Comunale Ponte Lambro (CO)

Riposa: Fiorentina