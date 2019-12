© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di domani, mercoledì 11 dicembre, andranno in scena le gare degli ottavi di finale di Coppa Italia femminile. La FIGC ha comunicato le tre gare che si giocheranno in un orario diverso rispetto alle 14:30. Si tratta della sfida fra Pink Bari e Roma, che andrà in scena alle ore 12:30, e quella fra Empoli e Tavagnacco che invece vedrà il suo avvio alle 14:00. A chiudere il turno invece sarà la sfida fra Orobica e Florentia che si giocherà alle ore 16:00. Questo il quadro completo:

Pink Bari-AS Roma 12:30

Empoli-Tavagnacco 14:00

Juventus-Mozzecane 14:30

Roma CF–Sassuolo 14:30

Ravenna-Fiorentina 14:30

Inter-Milan 14:30

San Marino-Hellas Verona 14:30

Orobica-Florentia San Gimignano 16:00