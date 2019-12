© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo che si sono chiude le gare degli ottavi di finale di Coppa Italia femminile si è completato il tabellone dei quarti di finale che si giocheranno non più in gara secca, ma con gare di andata e ritorno previste rispettivamente l’8 febbraio e il 26 febbraio. Da un lato del tabellone la Juventus detentrice affronterà l’Empoli, mentre l’altro quarto sarà la sfida a tinte neroverdi fra Florentia San Gimignano e Sassuolo. Dall’altra parte del tabellone invece la Roma sfiderà la sorpresa San Marino Academy, mentre l’ultimo quarto sarà una sfida di altissimo livello come quella fra la Fiorentina e il Milan.

Queste le sfide dei quarti:

Empoli-Juventus

Florentia San Gimignano-Sassuolo

Fiorentina-Milan

Roma-San Marino Academy