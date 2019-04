© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà Juventus-Fiorentina l’atto conclusivo della Coppa Italia femminile. Le viola di mister Cincotta hanno infatti vinto per 2-0 nella gara di ritorno contro la Roma grazie a un gol per tempo: al 24° è Tatiana Bonetti, su assist di Breitner, a battere Pipitone per il gol che sblocca la gara; al 48° arriva il raddoppio a firma Alice Parisi, brava ad approfittare di un rimpallo, che chiude il match e la qualificazione alla finale.

Il 28 aprile, ore 12:30, al Tardini di Parma andrà così in scena la riproposizione della finale di Supercoppa Italiana - vinta dalle viola - e di un'appassionante testa a testa (col Milan terzo incomodo) per il titolo che vedrà sabato il suo epilogo.