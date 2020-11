Coppa Italia femminile, la Fiorentina segna sei reti sul campo della Riozzese

vedi letture

La Fiorentina Femminile ritrova il successo dopo quasi due mesi: le ragazze di Cincotta ripartono dalla Coppa Italia e lo fanno con un netto 6-1 sul campo della Riozzese. A Ponte Lambro, sul campo di una formazione che milita in Serie B, è tutto facile per le viola: la differenza tra le due squadre si vede sin dalle prime battute e al 20' la Fiorentina è già sul doppio vantaggio (doppietta di Sabatino). L'attaccante delle gigliate ispira anche la rete del 3-0 siglata da Claudia Neto (primo gol in viola per lei). Ad inizio ripresa Bonetti chiude con uno splendido pallonetto un'azione iniziata da Catena; la Riozzese accorcia momentaneamente le distanze con Ambrosetti, ma nel finale ci pensa la neo-entrata Martina Piemonte (2 reti nel giro di 7 minuti) a fissare il punteggio sul definitivo 6-1.