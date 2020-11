Coppa Italia femminile, Milan alla bergamasca, il Cesena va ko. Poker del Sassuolo

vedi letture

Nessuna sorpresa neanche nelle due gare di Coppa Italia femminile giocate questo pomeriggio e valide per i recuperi della seconda giornata della fase a gironi. Il Milan infatti ha battuto per 2-0 il Cesena in trasferta grazie ai gol delle bergamasche Giorgia Spinelli e Valentina Giacinti. Il Sassuolo invece ne ha rifilati quattro al Pontedera: le toscane erano riuscite ad andare subito in vantaggio con Carrozzo venendo però prima raggiunte dalla rete di Motnerubbiano e poi superate dai gol di Michela Cambiaghi e Mihashi. Nel finale poker firmato dalla classe 2003 Alice Pellinghelli e secondo gol del Pontedera a firma Sandy Iannella. Ora nell’ultimo turno le due squadre si giocheranno il passaggio del turno rispettivamente contro Orobica e Napoli.

Questo il programma della seconda giornata:

Mercoledì 18 novembre

Cittadella Women-Florentia San Gimignano 0-4 (9°, 48° Martinovic, 61°, 75° Dahlberg)

Brescia-Inter 0-4 (30° Debever, 39° Moller, 57° Marinelli, 90° Tarenzi)

Rinviate: Chievo Verona-Empoli e Roma Calcio Femminile-AS Roma

Giovedì 19 novembre

Cesena-Milan 0-2 (29° Spinelli, 72° Giacinti)

Pontedera-Sassuolo 2-4 (2° Carrozzo, 90° Iannella; 21° Monterubbiano, 41° Cambiaghi, 58° Mihashi, 78° Pellinghelli)

Rinviata: Pomigliano-Juventus