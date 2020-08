Coppa Italia femminile, rese note le 26 squadre che parteciperanno alla competizione

vedi letture

La Divisione Calcio Femminile ha reso noto l'organico delle 26 società (le 12 di Serie A più le 14 di Serie B) ammesse allo svolgimento delle gare di Coppa Italia. La data e le modalità del sorteggio per l’accoppiamento delle gare del turno preliminare saranno oggetto di separata comunicazione.

La Coppa Italia prenderà il via con il turno preliminare (due gare, con la formula andata e ritorno) previsto per il 2 e il 6 settembre, mentre la fase a gironi (tre gare per ciascuno degli otto gironi) partirà il 27 settembre. Quarti e semifinali si giocheranno con la formula di andata e ritorno, mentre la finale sarà in gara unica.