Coppa Italia femminile, si parte il 29 settembre coi gironi eliminatori

Inizierà domenica 29 settembre con i gironi eliminatori, a cui partecipano le squadre di Serie B, la Coppa Italia di calcio femminile, riservata alle 24 società appartenenti ai Campionati di Serie A e Serie B ed articolata in cinque fasi.

Le gare della competizione avranno inizio alle ore 15:00 e verranno disputate secondo il calendario che verrà pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale. Nel periodo compreso tra sabato 26 ottobre 2019 e domenica 29 marzo 2020 l’orario delle gare sarà anticipato alle ore 14,30.

Per le squadre di Serie A la Coppa Italia inizierà mercoledì 11 dicembre con gli ottavi di finale.

Gironi eliminatori. Ai gironi eliminatori partecipano le 12 società iscritte ed appartenenti al Campionato di Serie B, suddivise con criteri di vicinanza geografica in quattro gironi da tre squadre ciascuno. Al termine della prima fase della Coppa Italia, le squadre classificate in prima posizione di ciascun girone accedono agli ottavi di finale.

Le squadre partecipanti ai gironi a tre disputeranno due partite ciascuna suddivise su tre giornate con gare di sola andata ed ogni squadra effettuerà una gara interna e una gara esterna.

Ottavi di finale. Dopo i gironi eliminatori, la manifestazione si articola su turni successivi ad eliminazione diretta e tutte le società sono posizionate in un tabellone determinato tramite sorteggio, con l’avvertenza che le società classificate nelle prime 8 posizioni al termine della Serie A della Stagione Sportiva 2018/2019 non possono incontrarsi tra loro nel corso degli ottavi di finale. Partecipano agli ottavi di finale le 4 società di Serie B che hanno ottenuto la qualificazione dai gironi eliminatori e le 12 società di Serie A. Le società di Serie A classificate tra le prime 8 al termine della stagione sportiva 2018/2019 disputano in trasferta la gara unica.

Quarti di finale e Semifinali. Si svolgono ad eliminazione diretta in gare di andata e ritorno, secondo gli accoppiamenti del tabellone. Hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa le società meglio classificate al termine della stagione sportiva 2018/2019.

Finale. La finale si svolge in gara unica in campo neutro.

Di seguito si pubblica la composizione dei Gironi Eliminatori di Coppa Italia per la Stagione Sportiva 2019/2020:

Girone Eliminatorio 1

F.C.D. Novese Calcio Femminile – A.S.D Riozzese – A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F.

Girone Eliminatorio 2

A.S.D. C.F. Permac Vittorio Veneto – ASD Lady Granata Cittadella – Ravenna Women F.C.

Girone Eliminatorio 3

San Marino Academy – Cesena F.C. – A.C. Perugia Calcio

Girone Eliminatorio 4

S.S.D. Roma Calcio Femminile S.R.L. – S.S.D Napoli Femminile – S.S. Lazio Women 2015 A.R.L.

In data 27 agosto 2019, alle ore 12.00, verrà effettuato, presso la sede della Divisione Calcio Femminile in Roma, il sorteggio per determinare per ciascun girone la squadra che disputa la prima gara in trasferta e la squadra che riposa.

Di seguito si riporta il calendario della Coppa Italia:

Prima Giornata Gironi Eliminatori (in gara unica)

Domenica 29 settembre 2019.

Seconda Giornata Gironi Eliminatori (in gara unica)

Domenica 10 novembre 2019.

Riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima gara in trasferta.

Terza Giornata Gironi Eliminatori (in gara unica)

Domenica 1 dicembre 2019.

Si incontrano le due squadre che non si sono affrontate in precedenza.

Ottavi di finale (in gara unica)

Mercoledì 11 dicembre 2019.

Quarti di finale

Gare di andata: sabato 8 febbraio 2020.

Gare di ritorno: mercoledì 26 febbraio 2020.

Semifinali

Gare di andata: martedì 17 marzo 2020.

Gare di ritorno: sabato 2 maggio 2020.

Finale

Le informazioni riguardanti la Finale saranno oggetto di separata comunicazione.