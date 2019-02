Coppa Italia femminile, tutto facile per le big. Roma e Viola forza 6

© foto di Federico De Luca

Tutto facile per le big nelle gare d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile (il ritorno si giocherà il 20 febbraio). La Juventus espugna il campo del Tavagnacco con un netto 4-0 ipotecando la semifinale: Eniola Aluko apre le danze con una doppietta nei primi dieci minuti, poi nella ripresa arrivano i gol di Bragonzi e Girelli a completare l’opera. Ben nove gol invece nel derby a tinte giallorosse fra Roma CF e AS Roma: vincono le ragazze di Bavagnoli per 6-3 dopo una gara a lungo equilibrata. Padrone di casa avanti con Landa dopo 15 minuti, poi botta e risposta fra Piemonte e Filippi prima che nella ripresa Zecca fissi il nuovo pari. Le ospiti vanno poi in vantaggio grazie a Giada Greggi, ma Visentin riporta subito il risultato in parità prima che Bartolli, Coluccini e ancora Greggi fissino il finale sul 3-6. Vittoria larga anche per la Fiorentina che batte in trasferta l’Hellas Verona per 6-0. Tre le giocatrici in gol, tutte con una doppietta personale: Tatiana Bonetti, Lana Clelland e Valery Vigilucci. Vittoria infine anche per il Milan che grazie a Sabatino nel primo tempo e Manuela Giugliano nella ripresa stende il Sassuolo in trasferta.

Questi i risultati e le marcatrici delle gare d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia:

Tavagnacco-Juventus 0-4 (3°, 9° Aluko, 56° Bragonzi, 58° Girelli)

Roma CF-Roma 3-6 (15° Landa, 25° Filippi, 70° Visentin; 24° Piemonte, 50° Zecca, 68°, 90° Greggi, 80° Bartoli, 88° Coluccini)

Hellas Verona-Fiorentina Women 0-6 (27°, 35° Bonetti, 43°, 64° Clelland, 75°, 90° Vigilucci)

Sassuolo-AC Milan 0-2 (38° Sabatino, 62° Giugliano)