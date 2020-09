Coppa Italia femminile, vincono Hellas, Napoli e Lazio. Che rimonta il San Marino

Nel weekend appena trascorso è andato in scena il primo turno di Coppa Italia Femminile che ha visto impegnate anche quattro squadre della Serie A. Nei due anticipi la Pink Bari ha impattato in casa del Pomigliano per 1-1 rimontando il gol in avvio di ripresa di Moraca grazie a Ceci. L’Hellas invece ha faticato oltre un’ora per avere la meglio sul Cittadella: Motta al 68° sblocca la gara, mentre nei minuti finali Bragonzi segna il gol del definitivo 2-0. Soffrono anche Napoli e San Marino Academy: le partenopee battono il Pontedera di misura grazie a un gol nel finale di El Bastali, mentre le Titane vanno sotto di tre reti contro l’ambizioso Riozzese Como (doppia Rognoni e Ferrario) per poi rimontare nella ripresa conquistando tre punti preziosi – anche per il morale – grazie a bomber Barbieri al 90°.

Nelle altre gare successo della Lazio per 3-1 sul Brescia nel big match che metteva di fronte le due squadre di Serie B, mentre la Roma CF ha avuto la meglio sul Tavagnacco grazie a un 2-0 con un gol per tempo. Vittoria di misura anche per l’Orobica – 1-0 sul campo del Cesena – e Ravenna – 2-1 sul campo del ChievoVerona.

Questi i risultati e le marcatrici del primo turno di Coppa Italia Femminile:

Pomigliano – Pink Bari 1-1 (58° Moraca; 82° Ceci)

Cittadella – Hellas Verona Women 0-2 (68° Motta, 90° Bragonzi)

Pontedera – Napoli Femminile 0-1 (87° El Bastali)

Brescia Calcio Femminile – Lazio Women 1-3 ( 16° C. Merli; 55° Visentin, 60° rig. Martin, 90° Mattei)

Riozzese Como – San Marino Academy 3-4 (2°, 12° Rognoni, 43° Ferrario; 50° Nozzi, 55° aut. Rizzon, 62° Chandarana, 90° Barbieri )

Roma CF – Tavagnacco 2-0 (15° Glaser, 47° Miglio)

Cesena – Orobica Bergamo 0-1 (20° Airola)

Chievo Verona Women – Ravenna Women 1-2 (55’°Carraro; 36° Filippi, 78° Burbassi)