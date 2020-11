Coppa Italia Femminile, vincono le big. Qualificate Inter, Fiorentina e Florentia SG

Terminate tutte le partite in programma oggi nel tabellone della Coppa Italia Femminile, che vedeva l'ultima giornata della fase a gironi, anche se di questi si sono conclusi solamente in tre. Che hanno sancito le qualificazioni di Florentia San Gimignano, Fiorentina e Inter, quest'ultima in virtù della miglior differenza reti nei confronti della Lazio, dopo l'arrivo a pari punti (4). Di seguito tutti i risultati, che hanno visto anche le vittorie di Juve, Milan e Roma: per decretare la loro qualificazione, avranno però da recuperare gli impegni mancanti.

Pink Bari - Juventus 1-4

Lazio - Inter 3-3

Orobica - Milan 0-4

San Marino Academy - Fiorentina 1-5

Tavagnacco - Roma 0-5

Hellas Verona - Florentia San Gimignano 0-1