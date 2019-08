Il Corinthians femminile nella nottata italiana è entrato nel Guinnes of Record come la squadra che a inanellato la più lunga serie di vittorie consecutive nella storia del calcio – sia maschile sia femminile – superando il record dei gallesi del The New Saints che durava da tre anni. Con il successo per 1-0 contro il Sao Josè in campionato infatti le brasiliane hanno messo in fila la ventottesima vittoria di fila di una serie iniziata dopo la sconfitta con il Santos per 2-1 il 21 marzo scorso. A scrivere il nome del Corinthians nel libro dei record è stata Millene, autrice del gol-vittoria al 19°.

O @SCCPFutFeminino derrotou o São José por 1 a 0, se classificou à semifinal do Brasileirão e conquistou a sua 28ª vitória consecutiva. O próximo compromisso será no sábado (24), às 11h, contra a Ferroviária, pelo Paulistão. 📷 Bruno Teixeira#RespeitaAsMinas#VaiCorinthians pic.twitter.com/gh2GnYDmYy — Corinthians (@Corinthians) 22 agosto 2019