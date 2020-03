Coronavirus, anche le Juventus Women Under 15 impegnate nella campagna "Distanti Ma Uniti"

vedi letture

Anche le Juventus Women Under 15 scendono in campo di solidarietà nella campagna “Distanti Ma Uniti”. I loro volti compaiono su un post social pubblicato dai canali ufficiali del club, la campagna ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione al rispetto delle regole – e dunque di rimanere a casa per evitare situazioni di contagio - in questa fase di emergenza nazionale per il coronavirus.

Saldamente prima in classifica, con una valanga di reti all’attivo, le bianconere sono tra i fiori all’occhiello dell’attività giovanile. I numeri stagionali sono già impressionanti: 145 reti realizzate, solo 8 subite, la media fa 14; in più, delle quattordici gare giocate e vinte tutte fino a questo momento, le ragazze di mister Luca Vood hanno messo a segno una media reti poco superiore ai dieci.