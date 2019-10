Ct Italia femminile: "Possiamo sempre far meglio, derby Milano storico"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervenuta nell'intervallo del derby femminile Inter-Milan, il commissario tecnico dell'Italia Milena Bertolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Oggi è una giornata storica, è il primo derby di Milano con una cornice del genere. E' una giornata da ricordare per il calcio femminile come lo è stato Juventus-Fiorentina".

Come valuta la partita di oggi?

"All'inizio era una partita un po’ bloccata ma è normale, c'è un po’ di emozione per quella che è la cornice. E' una partita magari non bellissima, il terreno di gioco non credo aiuti però ora nella seconda parte di primo tempo le squadre si sono un po' allungate".

Come sta la Nazionale italiana?

"Diciamo che si può fare sempre meglio. Ci prendiamo le quattro vittorie, le prime tre non sono state belle per tantissimi motivi mentre a Palermo si è giocato bene, si sono viste tante cose e la partita è stata vinta meritatamente contro una squadra ostica".

Quanto è importante per la crescita della Nazionale partite come queste?

"E' assolutamente importantissimo perchè ci sono giocatrici della Nazionale e giovani di prospettiva. Partite così tirate ti fanno crescere. Da ct della Nazionale sono super partes".