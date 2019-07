Da Marchitelli a Goldoni: esperienza e gioventù per la nuova Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti aspettavano al varco l'Inter, specialmente dopo l'annuncio del nuovo tecnico – quell'Attilio Sorbi a lungo vice della ct Milena Bertolini – e dopo una lunga attesa, nel giorno del raduno, ecco i primi otto acquisti dopo la conquista della Serie A. Alcuni di cui si sapeva, altri di cui si ventilava la possibilità ed altri piuttosto sorprendenti di quella che si può definire senza timore di smentita di una rivoluzione, visti anche i tantissimi addii fra cui spiccano quelli del portiere Katja Schroffenegger e della centrocampista Alessia Rognoni.

Ma andiamo con ordine: fra i pali sono arrivati due profili importanti come la nazionale Chiara Marchitelli e la giovane promessa Roberta Aprile. La prima sarà la titolare designata e dovrà fare da chioccia a una delle giovani più interessanti del panorama italiano che vanta già un'esperienza importante coi due campionato di Serie A da titolare a difesa della porta della Pink Bari. In difesa al fianco delle confermate D'Adda, Merlo e Capucci sono arrivate altre due giovani come Caterina Fracaros e Francesca Quazzico, ma l'impressione è che nel prossimo futuro possano arrivare almeno un paio di elementi d'esperienza e di spessore per completare il reparto.

A centrocampo invece con gli innesti di Sofia Colombo e sopratutto Lisa Alborghetti (che passa da una sponda all'altra del Naviglio) e le cinque conferme (Regazzoli, Brustia. Pandini, Santi e Pisano) la situazione è più o meno definita, anche se le sorprese sono dietro l'angolo. Due acquisti infine anche in attacco con l'azzurra Stefania Tarenzi a portare esperienza e l'azzurrina Eleonora Goldoni che corona il sogno di vestire la maglia della sua squadra del cuore e di mettersi finalmente all'opera nel nostro campionato dopo aver brillato oltreoceano con la squadra dell'Università del Tennessee (ESTU). Saranno loro, per ora, ad affiancare il capitano e bandiera Regina Baresi e la bomber della passata stagione Gloria Marinelli.

Il mercato non è ancora finito perché, come scritto anche nel comunicato della società nerazzurra, nei prossimi giorni sono previsti nuovi acquisti per rendere ancora più competitiva la squadra e provare a sfidare fin da subito le grandi del nostro campionato.