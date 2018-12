Da Mencucci a Carnevali: "Gravina aiuti il calcio femminile a crescere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di un forum sul calcio femminile tenutosi nella redazione di Tuttosport diversi dirigenti dei club italiani hanno rivolto alla FIGC un accorato appello per continuare sulla strada intrapresa da due-tre anni a questa parte, dando anche qualche suggerimento utile al presidente Gabriele Gravina. Questi gli interventi dei vari dirigenti:

Stefano Braghin (Responsabile del settore giovanile e femminile della Juventus): “Una volta nei negozi le bambine e le ragazze chiedevano le maglie dei campioni del calcio maschile per poi fare autografare. Ora invece arrivano con quelle di Sara Gama, Martina Rosucci o Barbara Bonansea. Scandinavia e Nord America sono le realtà con più tesserate e infatti hanno il calcio a scuola per tutti, anche per le bimbe. È un passo da effettuare, ma bisogna vedere come”.

Sandro Mencucci (Presidente della Fiorentina Women's): “Ma che serva il professionismo ne sono convinto anch'io. Se vogliamo crescere apportiamo delle riforme. E auspico che il nuovo presidente della FIGC Gravina prosegua nel percorso intrapreso, come scritto nei suoi programmi. E togliamo il tetto salariale altrimenti il confronto con le straniere, com'è successo a noi in Champions con il Chelsea, sarà sempre netto. Alle ragazze poi devi fornire gli strumenti giusti e i mezzi per dare il meglio. Se giochi in Champions si va al Franchi, con costi che superano gli incassi, ma non importa, è giusto così. Deve essere fatto uno sforzo inoltre perché cresca il livello arbitrale. Tesserate? Difficile aumentare perché mancano le strutture”.

Ilaria Pasqui (Responsabile sviluppo del settore femminile dell'Inter): “Dobbiamo lavorare di più su tanti aspetti, perché non esiste una medicina unica in grado di aiutare il calcio femminile a crescere. Ritengo che servano più tutele per le calciatrici, in questo momento storico optare per il semiprofessionismo potrebbe essere il primo passo nella direzione giusta”.

Giovanni Carnevali (Ad del Sassuolo): “Il bello del femminile è la genuinità, quello è un aspetto che non va stravolto. Dispiace che non ci sia più Michele Uva in FIGC, ha dato tanto per il movimento. Le persone e le idee fanno la differenza, auspico un vertice forte e solido, serve una guida sicura per portare avanti il lavoro svolto finora e migliorarlo”.

Sebino Nela (Dirigente della Roma che si occupa della sezione femminile): “Con una proprietà americana ci abbiamo messo poco a mettere in piedi il progetto. Sono rimasto impressionato da questo universo e quello che mi colpisce di più è la professionalità. Certi aspetti di cultura calcistica le ragazze ce l'hanno nel sangue, molto più di tanti colleghi uomini, me compreso quando giocavo”.