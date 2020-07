Da Portman a Longoria: le stelle di Hollywood e non solo danno vita alla Angels City FC

Los Angeles dal 2022 avrà una squadra femminile iscritta alla NWSL. In sé non sarebbe una notizia eccezionale se non fosse che la proprietà della nuova squadra, ribattezzata Angel City Fc, è ricca di personalità femminile di spicco nel mondo del cinema e dello sport statunitense. A presiedere la società infatti sarà l’attrice Natalie Portman assieme a Julie Uhrman, imprenditrice nel mondo dei videogames, Kara Nortman, finanziatrice in ambito tecnologico, e Alexis Ohanian, CEO di Reddit. Ma non finisce qui perché fra le finanziatrici del progetto figurano anche la tennista Serena Williams, le ex calciatrici Mia Hamm, Abby Wambach, e le attrici Jennifer Garner, America Ferrera, Jessica Chastain ed Eva Longoria.

Una dirigenza quasi totalmente al femminile, l’unico uomo e Ohanian, che rappresenta un unicum anche nel calcio nordamericano e che può rappresentare, visti anche i nomi in gioco, una vera e propria svolta per tutto il movimento e un maggiore coinvolgimento delle donne nel calcio femminile oltre che accendere i riflettori sulla neonata compagine una volta che sarà ai nastri di partenza del campionato.

It’s time for a new era of sports & entertainment. This is just the beginning. #WeAreAngelCity

Learn about our vision for 2022 and how we will make it happen: https://t.co/M7ztOXMrJe pic.twitter.com/efzgP7JFvO

