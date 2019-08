Dal Mondiale a Firenze: colpo viola, Lisa De Vanna sbarca in Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpaccio in attacco per la Fiorentina Women's che per la prossima stagione potrà contare in attacco su una stella del calcio mondiale come Lisa De Vanna. La squadra viola si era data un obiettivo: portare a Firenze una delle campionesse ammirate al Mondiale. La scelta è ricaduta sull'attaccante australiana classe '84, una delle calciatrici più forti del panorama calcistico mondiale: certo, non è più giovanissima, ma l'australiana porta in dote tutta la sua esperienza ed è pronta a segnare gol a grappoli anche in serie A.

In carriera Lisa De Vanna ha vinto 4 campionati in Australia, ha giocato in Europa e negli Stati Uniti e vanta oltre 150 presenze, con ben 47 reti, con la nazionale australiana.

Con l'acquisto della leggenda australiana e la permanenza in viola di Alia Guagni, che ha detto no ad una ricca offerta del Real Madrid, la Fiorentina si candida per essere, anche in questa stagione, una delle principali rivali al titolo per la Juventus.