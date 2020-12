Dal titolo svedese, e la UWCL, alla chiusura. La triste parabola del Goteborg FC

Nonostante la vittoria del primo titolo di Svezia nella passata stagione e i sedicesimi di Women's Champions League giocati a inizio dicembre (con la sconfitta contro il Manchester City) la proprietà del Kopparbergs/Goteborg FC ha deciso di chiudere i battenti per la stagione 2021 e continuare solo con le giovanili fino all'Under 19. Una decisione maturata dopo l'addio dello sponsor, il birrificio Kopparbergs, che ha fatto mancare – unitamente all'assenza di affiliazione a un club maschile – le risorse necessarie per poter competere con le altre realtà in Svezia come in Europa. “Avere una squadra femminile d’élite non è possibile nel 2021, non possiamo competere con le quattro grandi squadre maschili che hanno un loro settore femminile. - ha spiegato Peter Bronsman, CEO di Kopparbergs – Abbiamo fatto quello che avevamo promesso ovvero siamo stati di esempio per il movimento e abbiamo convinto molte ragazze a iniziare a giocare a calcio”.

Tutte le calciatrici della squadra sono state così svincolate e ora sono libere di trovare un'altra squadra anche se c'è chi spera ancora in un ripensamento come la centrocampista Elin Rubensson: “Non ne sapevo nulla. Sono davvero scioccata, triste e confusa. - ha detto a fotbollskanalen.se - Spero ancora che qualcuno possa entrare e salvare il club”.