Dall'attacco del San Marino alla trincea. Innocenti: "Sogno la A e difendo i più deboli"

Dall'attacco del San Marino Academy, dove milita da quando è bambina, alla prima linea nella battaglia al Coronavirus come Oss in un centro residenziale per disabili. Simona Innocenti, classe '92, intervistata da Calcioinrosa.it ha raccontato questo difficile momento e fatto il punto sulla sua carriera e sul campionato che le vede a un passo dalla Serie A: “Lavoro come Oss e sto affrontando insieme ai miei colleghi un periodo di forte stress e grande responsabilità. Questa è una professione che regala tante soddisfazioni, ti arricchisce a livello umano e lo fa ancora di più in una situazione come questa dove un semplice gesto diventa oro per questi ragazzi che sono chiusi tra le quattro mura tutto il giorno. - continua Innocenti passando al tema calcistico – Questa stagione la definirei oltre ogni aspettativa perché nessuna di noi si sarebbe aspettata di arrivare così in alto in un campionato tutto nuovo, inedito e competitivo. Se oggi siamo terze, ma con una partita in meno rispetto a Lazio e Napoli, è un motivo di grande orgoglio poter sognare ad occhi aperti la Serie A, con questi risultati, frutto di grande merito e spirito di sacrificio che vanno condivisi con tutte le compagne di squadra e ogni membro dello staff”.