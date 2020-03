Dall'Australia alla Nuova Zelanda: 9 mesi dopo Bonansea ritrova il gol in azzurro

Dall'Australia alla Nuova Zelanda, l'Oceania (in senso geografico visto che le Aussie fanno parte dell'Asia calcisticamente) sorride a Barbara Bonansea. Erano infatti nove mesi, dalla doppietta all'esordio in Coppa del Mondo, che la numero 11 non trovava la gioia del gol con la maglia azzurra addosso, complice anche un infortunio che l'ha tenuta lontana dai campi per quasi tutta la prima parte di stagione. Dopo l'esordio opaco contro il Portogallo l'attaccante della Juventus si è riscattata contro la Nuova Zelanda mostrando tutto il suo repertorio: scatti, giocate, tiri, gol e assist tanto da risultare la migliore della gara.

Eppure nel finale di primo tempo Bonansea aveva fallito il gol del possibile 2-0 poco prima del rigore che avrebbe potuto cambiare la gara: scattata in contropiede la numero 11 non vedeva Tarenzi più libera e cercava la gloria personale calciando a lato e sprecando una buona occasione. Buon per lei, e per l'Italia, che Schroffenegger all'ultimo secondo respingesse il rigore delle neozelandesi. Dopo 10 minuti della ripresa però l'attaccante si toglieva il macigno dalle spalle e con un esterno al volo su cross dalla destra mandava alle spalle del portiere e metteva in discesa la gara. Poco dopo arrivava infine il pregevole assist, di tacco, per il 3-0 di Tarenzi quasi a farsi perdonare l'egoismo di qualche minuti prima. Dopo la Juventus anche l'Italia sta ritrovando la vera Bonansea e questo, in vista delle sfide per le qualificazioni europee è certamente un'ottima notizia.