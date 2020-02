vedi letture

Dongus: "Big battute, lotta per il 5° posto e sogniamo la Coppa. Questa Florentia è sorprendente"

Intervistata da Tuttosport il difensore e capitano della Florentia San Gimignano Tamar Dongus ha parlato del grande campionato della squadra toscana e del suo rapporto con il calcio: “Già dai primi allenamenti in estate sapevo che avremmo potuto lottare per il 5° posto e ora potremmo avere anche qualche punto in più se non ne avessimo regalati a inizio anno. Ma abbiamo vinto contro delle big come Roma e Milan e pareggiato con la Juve, qualcosa di davvero sorprendente. Coppa Italia? Sarebbe bello conquistare questo trofeo, sarebbe un traguardo per la società anche se ovviamente molto difficile, ma non bisogna mai smettere di sognare perché chi sogna in grande otterrà grandi risultati. Gare rinviate? Da una parte siamo contente perché la Federazione si preoccupa della nostra salute, tuttavia sarà difficile trovare nuove date visto che ci avviamo verso la fine della stagione e ci sono tanti impegni delle Nazionali. - continua Dongus raccontando i propri inizi – Io e la mia gemella abbiamo scoperto presto l’amore per il calcio, i nostri genitori ci hanno spinto fin da piccole verso uno sport e così a 5 anni giocavamo sempre a pallone e la passione è rimasta intatta. La separazione? Quando ho scelto di venire in Italia il suo sì è stato fondamentale e giocare in due posti diversi ci ha permesso di svilupparci come individui, per la prima volta siamo Tamar e Fabienne e non le gemelle Dongus. Sogno nel cassetto? Non vorrei mai perdere la passione per il calcio e poi poter giocare la Champions League e farmi vedere dalla Nazionale”.