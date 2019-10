Elena Linari e la lezione di civiltà: "Omosessualità non è un problema"

© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

Intervista che continua a essere al centro dell'attenzione quella di Elena Linari, difensore dell'Atletico Madrid e della Nazionale italiana femminile che ha scelto Rai Sport, nella trasmissione Dribbling, per fare mandare un messaggio di solidarietà: "Per attirare l'attenzione sul calcio femminile bisogna parlare della sua omosessualità, è un paradosso questo. Bisogna dire che una ragazza sta con un'altra ragazza per attirare l'attenzione mediatica e gli sponsor: abbiamo sbagliato tutto. Ci sono tanti calciatori che si coprono con altre relazioni, questo si sa, come altri sportivi. Per evitare i pregiudizi. In Italia non siamo pronti per fare questo passo ma non è che nel calcio femminile fiocchino le omosessuali: ci sono anche nel calcio maschile come in altri sport. In Spagna si è più pronti rispetto all'Italia, io parlo tranquillamente con le persone di tutto. I tifosi sono interessati e non si fanno problemi, mentre nel nostro paese sono io la prima ad aver paura a parlare perché non so come la prenderebbero le altre persone e come mi giudicherebbero. Spero di dedicare il mio prossimo gol alla mia compagna, qui lo posso fare, in Italia non credo. Mia nonna quando ha saputo la notizia mi ha detto che ha tanta paura per me, perché gli omosessuali non sono tutelati. L'omosessualità è sempre esistita nel mondo, perché non se ne deve parlare? La cosa più importante quando si fa un figlio è vederlo felice e l'appello che voglio fare alle famiglie è di non avere pregiudizi: in una relazione omosessuale non ci sono problemi, i problemi della vita sono altri".