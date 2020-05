Elena Linari: "Il mio coming out? L'ho fatto per sensibilizzare le persone"

La sessualità: un tabù nel calcio maschile, non in quello femminile. Del suo coming out ha parlato a Sky Elena Linari, difensore dell’Atlético Madrid e della nazionale italiana: “Io, quando ho fatto questa scelta, l’ho fatto per rendere pubblico un aspetto privato e sensibilizzare le persone da questo punto di vista. Non credo che il calcio significhi omosessualità o eterosessualità: significa solo sport. Io volevo sensibilizzare le persone, perché lo sport mi ha avvicinato alla mia forma di essere, ma non mi ha avvicinato a persone che erano omosessuali e io lo sono diventata. Mi ha permesso di conoscermi interiormente e di tirare fuori la mia forma di essere con altre persone”.