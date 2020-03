Emergenza Cornavirus. Arsenal Women, Peyraud-Magnin positiva: "Ho paura. Restate a casa"

Il portiere dell'Arsenal Women Pauline Peyraud-Magnin ha annunciato la propria positività al Coronavirus spiegando di essere in fase di guarigione e lanciando un appello: “Ho avuto tutti i sintomi del Covid-19 come febbre, raffreddore, difficoltà respiratorie, perdita di olfatto e gusto e tanta stanchezza, ma ora sto migliorando. - continua la calciatrice – Ho ancora paura, ma spero che ci sarà un dopo e che sia ancora migliore del prima per tutti noi. Mio padre fa il pompiere, mia sorella è un'infermiera e per questo invito tutti a restare a casa per aiutare chi va in prima linea in questa battaglia”.