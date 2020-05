Emergenza Cornavirus. R. Oviedo Fukumura: "Insultata e derisa perché asiatica. Sono triste"

vedi letture

Il portiere del Real Oviedo Femenino Kanae Fukumura ha raccontato sul proprio profilo Instagram di essere stata vittima di alcuni episodi di razzismo a causa delle sue origini asiatiche venendo additata come portatrice del Coronavirus nella città iberica. “Un uomo mi ha guardato e poi ha iniziato a gridarmi di andare via, del perché ero lì e apostrofandomi con la parola Coronavirus. Una madre invece ha preso i figli dicendo di allontanarsi da me mentre questi mi guardavano e ridevano. - si legge nel post – Sono sola e triste qui. Voglio tornare in Giappone”.