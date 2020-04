Emergenza Coronavirus. Baldi: "Difficile allenarsi con le ambulanze in sottofondo"

La calciatrice dell'Hellas Verona Women Sara Baldi ha parlato del difficile momento che si vive a Bergamo che in questi mesi è diventato uno dei centri più colpiti dalla pandemia Coronavirus: “Nella mia via ci sono state tante persone contagiate, alcune di esse sono morte. Pochi giorni fa è scomparsa una signora che andava a scuola con mia nonna. Le sirene dell'ambulanza accompagnano la nostra giornata, ma Bergamo combatte con tutte le sue forze, siamo un popolo coraggioso. Allenarsi in mezzo a tanto dolore è difficile allenarsi così come stare chiusi in casa. Ma questa è l'unica arma che abbiamo per cercare di uscire prima possibile da questo incubo. - continua Baldi a Tuttocalciofemminile - Io ho la fortuna di avere un giardino dove posso andare a correre o eseguire gli esercizi che ci invia il nostro preparatore, ma non ci può essere grande gioia nelle due ore di allenamento quotidiano. La testa e i pensieri sono per i tanti bergamaschi che stanno soffrendo e per dottori e infermieri che sono in prima linea nei vari ospedali”.