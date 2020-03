Emergenza Coronavirus. Cavicchia: "In Svizzera hanno chiuso tutto. Ma posso correre all'aperto"

La centrocampista del Napoli femminile Federica Cavicchia intervistata da Tuttocalciofemminile ha parlato della situazione legata all'emergenza Coronavirus dalla sua Svizzera: “Anche qui è arrivato il Coronavirus che ha fatto chiudere scuole e bar, ma a differenza che in Italia posso ancora uscire per correre o allenarmi un po'. Cerco di allenarmi per due ore al giorno, il resto del tempo lo passo con il mio ragazzo e cucino, sono molto bravo coi risotti sopratutto quello ai quattro formaggi. - continua Cavicchia parlando anche di Nazionale- Ho scelto l'Italia, ho fatto tutte le trafile giovanili fino all'Under 23, poi più nulla. Spero che la stagione che sto disputando con il Napoli possa mettermi in luce perché vestire la maglia azzurra della Nazionale è un sogno nel cassetto che spero di realizzare. A chi mi ispiro?I miei modelli sono Jorginho e Verratti, li studio spesso anche se loro sono più registi e io più incontrista”.