Emergenza Coronavirus. Conti: "Anche in Venezuela restrizioni molto forti. Ne usciremo più forti"

vedi letture

La pandemia Coronavirus è ormai un'emergenza mondiale, che ha colpito ogni angolo del Mondo compreso il Sud America. Intervistata da Ilnapolionline.come l'allenatrice Pamela Conti, ct del Venezuela femminile, ha parlato di come si vive questo momento nel paese latinoamericano: “Il governo ha messo tutto in paese in quarantena. Ci sono delle restrizioni molto forti, con la speranza che tutto questo possa finire il prima possibile. Questa è ormai una guerra contro un nemico invisibile e per batterlo bisogna ascoltare quello che dice il governo e restare a casa il più possibile, sono certa che ne usciremo più forti di prima. - continua Conti parlando poi della sua avventura – Saremmo dovuti andare in Turchia per un torneo internazionale, ma il Coronavirus ha fatto saltare tutto. Il mio bilancio è positivo, ma c'è bisogno di tempo per crescere”.