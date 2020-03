Emergenza Coronavirus. Fedele: "In Spagna è cambiato poco. Scudetto? Tifo Viola"

L'ex portiere della Fiorentina Women's Noemi Fedele, che oggi milita nel Collerense a Maiorca, è stata intervistata da Tutto Calcio Femminile: "Seguo sempre la Fiorentina e faccio il tifo per le mie ex compagne. Dopo le difficoltà di inizio stagione legate ai tanti infortuni la squadra di Cincotta aveva trovato finalmente il ritmo giusto. Peccato per lo stop del campionato. Alla ripresa secondo me ha ancora possibilità di riaprire i giochi per il titolo, basta vincere lo scontro diretto: solo le mie ex compagne possono togliere lo scudetto alla Juve. La Nazionale azzurra? Il CT Milena Bertolini ha formato un gruppo di alto profilo. Il calcio femminile per crescere ha bisogno di una nazionale protagonista. Sono cura che l’Italia andrà agli Europei. E sarà una delle nazionali protagoniste".

Fedele tocca anche il tema del Coronavirus.

"La mia famiglia vive a Montemurlo, vicino a Prato e proprio nelle ultime ore è stato riscontrato un caso di coronavirus. Purtroppo mio padre deve lavorare, non può barricarsi in casa. Noi continuiamo ad allenarci e a giocare regolarmente. Però la prossima partita verrà disputata a porte chiuse e credo che sia giusto così. Almeno che poi non decidano per la sospensione".