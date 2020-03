Emergenza Coronavirus. Florentina SG, Lotti: "Immagino l'emozione di rimettere gli scarpini"

La calciatrice della Florentina San Gimignano Irene Lotti si è raccontata a Tuttocalciofemminile fra passato, presente e futuro: “Ho iniziato a giocare a otto anni e non so bene come sia nata questa passione. Ho fatto anche ginnastica artistica e atletica, ma alla fine la cosa che più mi importava era andare a fare una partitella con gli amici, da lì ho capito che non potevo stare senza pallone. Però non ho mai seguito molto il calcio in televisione o allo stadio. Come vivo questo momento? Fortunatamente ho un lavoro che mi permette di essere attiva anche in questo periodo che può essere anche un'opportunità per dedicare tempo alla famiglia e a quelle cose che nella vita di tutti i giorni non abbiamo la possibilità di apprezzare. Ma immagino già l'emozione di rimettermi gli scarpini ai piedi e sentire il fischi d'inizio di una partita. Ci attaccheremo ancora di più a questo sport. - continua Lotti – Il mio sogno è realizzarmi nel lavoro e seguire le orme di mio padre come imprenditrice, mentre nel calcio continuerò a coltivare la mia passione con sacrificio e impegno magari permettendo alle bimbe di oggi che un domani possano fare del calcio il proprio lavoro. In questo senso il professionismo sarebbe una svolta epocale per tutto il movimento e per le tutele di noi ragazze che ci dedichiamo al calcio come se fosse un lavoro”.