Emergenza Coronavirus. Graham Hansen cuore d'oro: il 10% dell'ingaggio a chi è in difficoltà

La stella della Danimarca e del Barcellona Caroline Graham Hansen ha voluto fare qualcosa di concreto per aiutare sta maggiormente soffrendo durante l'emergenza sanitaria dovuta alla Pandemia Coronavirus aderendo al movimento #SocialResponsibility a cui hanno aderito altre sue connazionali come Ingrid Syrstad Engen, Marie Dølvik Markussen, Andrine Tomter e Heidi Ellingsen. Un movimento che prevede la rinuncia al 10% del proprio salario da devolvere a chi è stato colpito dal Coronavirus o si trova in difficoltà economiche in questo momento.