Emergenza Coronavirus. Guarino: "Torneremo e gli abbracci saranno ancora più intensi"

L'allenatrice della Juventus Women Rita Guarino sul proprio profilo Instagram ha postato un video con le esultanze della squadra in questa stagione cercando di infondere speranza in questo momento complicato in cui ancora non si sa quando e come i campionato riparteranno: “Torneremo presto e saremo ancora più motivate. Ci emozioneremo e gli abbracci saranno più intensi. Guarderemo avanti con coraggio e custodiremo le lacrime versate. Restate a casa e #andratuttobene”.