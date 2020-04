Emergenza Coronavirus. Inter Women, Baresi: "Questo isolamento ci renderà migliori"

L'attaccante e capitano dell'Inter Women Regina Baresi ha parlato ai microfoni di Inter Tv del momento che stiamo vivendo a causa del Coronavirus spiegando come sta cercando di tenersi in forma in attesa di poter ripartire: “Sto bene e sono sempre in casa, esco solo per portare il cane a fare i bisogni. Poi cucino, mangio e mi alleno normalmente cercando di approfittare del tempo libero per alimentare la mia passione per la cucina. - continua Baresi - Prima di tutto questo davamo per scontato tantissime cose che consideravamo superflue, ora abbiamo la possibilità di fermarci e pensare a tutto quello che ci manca quando tutto questo finirà. Avremo molto più attenzione per le tante piccole cose che non consideravamo importanti e questo ci renderà persone migliori”.