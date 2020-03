Emergenza Coronavirus. Juventus, l'appello di Sara Gama: "Raccolta fondi per gli ospedali"

Sara Gama, capitano della Juventus Women, lancia un bel messaggio di solidarietà tramite il profilo Twitter delle bianconer: "Anche io, insieme alla Juventus, sto partecipando alla raccolta fondi per aiutare gli ospedali di Torino e del Piemonte. Dai anche tu il tuo contributo, dimostriamo tutti che siamo distanti ma uniti".

The Bianconere captain has something to say.

Donate together with Juventus ➡️ https://t.co/BQbRjgitxj#LiveAhead pic.twitter.com/BhkYWCxDeN

— Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) March 14, 2020