Emergenza Coronavirus. Kerr: "Calendario assurdo, non c'è tempo per pensare alla maternità"

La stella della nazionale australiana e del Chelsea Women Sam Kerr ha parlato di come l'emergenza Coronavirus abbia stravolto i calendari calcistici femminili con le Matildas che rischiano di non avere un'estate libera fino al 2025 (Giochi Olimpici nel 2021 e nel 2024, Coppa d'Asia nel 2022, Coppa del Mondo nel 2023): “Non so quando si potrà tornare a casa e non so quando avrò la mia prossima estate libera. - spiega Kerr che si trova a Londra durante questo lockdown – Sto cercando di non pensare troppo al futuro perché avevo programmato tutta la mia vita per il prossimo anno, ma ora dovrò cambiare tutto. E anche altre dovranno fare altrettanto. Non possiamo pensare al nostro tempo libero o a diventare madri perché il calendario è così fitto di appuntamenti che non ci dà spazio per pensare ad altro”.