Emergenza Coronavirus. Meseguer, Romero e le altre. Calciatrici e arbitri in prima linea

vedi letture

Anche in Spagna l'emergenza Coronavirus sta richiedendo uno sforzo straordinario a medici e infermieri. Ed è per questo che in aiuto del servizio sanitario nazionale hanno deciso di accorrere anche alcune calciatrici e arbitri. È il caso di Silva Meseguer, vice capitano dell'Atletico Madrid, e Ana Willy Romero, del Betis Siviglia. La prima, studentessa di medicina all'ultimo anno, e la seconda, che si è già laureata, in un momento così delicato hanno deciso di dare la loro disponibilità alle autorità sanitarie per essere schierate in prima linea nella lotta al virus.

Il quotidiano iberico Marca riporta inoltre che anche tre arbitri donna della Prime Iberdrola (la massima serie spagnola) sono attualmente impegnate nella battaglia essendo già impiegate nel servizio sanitario: Iragarza Fernandez è infermiera al centro di Salute Rekalde di Bilbao, Elena Perez è ostetrica all’ospedale Rio Carrion di Palencia, mentre Judit Romano, anestesista e rianimatrice nell’ospedale universitario ad Oviedo.