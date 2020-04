Emergenza Coronavirus. Milan femminile, Giacinti: "Gazidis ci ha detto di stare tranquille"

L'attaccante del Milan femminile Valentina Giacinti intervistata in diretta Instagram da Pierluigi Pardo ha parlato delle rassicurazioni che la società ha dato alle sue atlete in questo periodo di sto a causa del Coronavirus: “Gazidis ci ha mandato un messaggio dicendoci di stare tranquille e pensare alla serenità mentale poi penseremo al calcio. - spiega Giacinti come riporta Milannews.it - Mi alleno tutto il giorno per far passare il tempo, leggo, faccio giochi in scatola e non penso a questa situazione che è davvero pesante, non sono state settimane semplici qui a Bergamo”.