Emergenza Coronavirus. Milan Femminile, problemi per il rientro in Italia di Heroum

Come riferito da Radiorossonera ci sarebbero problemi legati all'emergenza Coronavirus per il rientro di Nora Heroum in Italia. La calciatrice del Milan femminile infatti a causa del blocco dei voli non può tornare nel nostro paese e per questo finita la Cyprus Cup farà ritorno in Finlandia in attesa che si sblocchi la situazione e possa raggiungere le sue compagne.