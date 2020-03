Emergenza Coronavirus, positivi due tesserati della Real Sociedad femminile

Due giocatrici della squadra femminile della Real Sociedad sono risultate positive al test Coronavirus-COVID-19. Al momento, non sono stati svelati i nomi delle calciatrici. "Non spetta a me svelarli, ma questo fa capire che le misure prese sono quelle corrette", ha detto Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola. Anche in Spagna infatti lo sport s'è fermato e questa mattina è stato annunciato che anche LaLiga osserverà uno stop di almeno due turni.