Emergenza Coronavirus. Roma f., Serturini: "Momento difficile, soprattutto per la mia Lombardia"

La calciatrice della Roma Annamaria Serturini ha parlato ai microfoni di Roma Tv raccontando come passa questo periodo di isolamento forzato a causa dell'emergenza Coronavirus e del futuro: “È un periodo brutto, è difficile da descrivere il momento che stiamo passando, soprattutto nella mia Lombardia. Si cerca di non pensarci, ma le notizie arrivano. Bisogna seguire tutte le regole che ci hanno detto di seguire. Dobbiamo stare a casa. Qui possiamo allenarci, stiamo seguendo tutte le indicazioni dello staff atletico, ci sentiamo con lo staff medico e tecnico. Dobbiamo seguire tutte le regole, usare la mascherina per uscire, disinfettare le mani. Mi manca tantissimo vivere il campo, lo spogliatoio e vedere le mie compagne. Stando a casa ti accorgi che la vita nello spogliatoio ti manca molto. Appena tutto questo sarà finito tornerò dai miei genitori che non vedo da quando il virus si è diffuso e poi da mio nonno che voleva passare Pasqua assieme a me, ma purtroppo non è possibile. - continua Serturini come riporta Vocegiallorossa.it - Roma? Sono felicissima di aver segnato il primo gol nella storia giallorossa, la scorsa stagione è stata la migliore della mia carriera e ringrazio coach Bavagnoli che mi sta aiutando a crescere. Questa maglia è la mia seconda pelle, voglio vincere qualcosa di importante. Mondiale? Bartoli e Pipitone mi hanno aiutato tantissimo. Spesso avevo paura, giocavo con Bonansea che è il mio idolo, con gente che giocava nei grandi palcoscenici e ora giocava con me. È stato un sogno, all'esordio con l'Olanda avevo tanta ansia. Abbiamo mostrato il nostro valore".