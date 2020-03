Emergenza Coronavirus. Roma Femminile, Bartoli, Giugliano e Bonfantini in isolamento

Anche le giocatrici della Roma andranno in isolamento dopo aver risputato l'Argarve Cup. Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.it lo staff della Nazionale ha contattato ieri la Roma per avvisare che un soggetto terzo, avente avuto contatti con la Nazionale, è risultato essere positivo al COVID-19. Quindi le tre calciatrici giallorosse che hanno partecipato al torneo, Bartoli, Giugliano e Bonfantini, sono state messe dalla Roma in isolamento domiciliare a scopo precauzionale. Nessuna delle tre ha avuto un contatto diretto con la persona contagiata. Le calciatrici sono monitorate dallo staff medico della Roma con la misurazione della temperatura due volte al giorno. Nessuna delle tre presenta alcun sintomo e l'isolamento durerà per i prossimi 7 giorni poiché il contatto con la persona risultata essere positiva è avvenuto una settimana fa.