Emergenza Coronavirus. Spinelli: "Francia? Giusto fermarsi e guardare in faccia la realtà"

vedi letture

Il difensore e capitano dello Stade de Reims Giorgia Spinelli ha commentato la decisione della Federcalcio francese di fermare i campionato nel paese transalpino e della difficoltà di vivere, da emigrante, questo momento delicato lontano da casa: “È arrivato il momento di fermarsi e guardare in faccia alla realtà... è dura, tanto dura... ancor di più quando come me sei lontana dai tuoi cari... quando all’inizio pensi che è solo una questione di giorni, ma con il passare del tempo diventano settimane e poi mesi inizi davvero a preoccuparti e a vedere negli occhi della gente il panico totale, la paura di contrarre questo maledetto virus, la paura di non poter più rivedere i propri cari, la paura di non essere all’altezza della situazione... .

Anche in Francia è stato deciso di fermarsi per mettere davanti a tutto la nostra salute, ma il mio pensiero va sicuramente al mio paese e soprattutto alla mia famiglia che sta vivendo una situazione davvero drastica da un po’ di tempo con la speranza che qui in Francia non si arrivi agli stessi livelli!!! Un enorme GRAZIE va agli EROI che stanno facendo miracoli giorno e notte in tutti gli ospedali per cercare di salvare le nostre VITE”.