Emergenza Coronavirus. Tavagnacco, Polli: "La società ci ha fornito allenamenti da fare in casa"

Intervistata da Tuttocalciofemminile la calciatrice del Tavagnacco Elisa Polli ha parlato della stagione interrotta bruscamente dall'emergenza Coronavirus, della speranza di tornare in campo per concluderla e dei propri sogni nel cassetto: “Il fatto che siano arrivate tante calciatrici nuove, molte anche dall'estero, rispetto a un anno fa, all'inizio ci ha frenato, non è stato facile amalgamarci al meglio. Poi purtroppo è arrivato questo stop nel nostro momento migliore della stagione, ma crediamo nella salvezza sopratutto dopo le ultime partite. Ora speriamo che si possa riprendere da dove abbiamo terminato giocando queste ultime sei gare. Allenamenti? Fino a qualche giorno giorno fa andavamo anche a correre all'aperto, poi con le nuove disposizioni si cerca di uscire il meno possibile e la società ci ha fornito un programma di lavori da fare in casa. - continua Polli parlando dell'azzurro – La convocazione con l'Under23 è stata una soddisfazione anche perché mancavo da un anno a causa di un infortunio. È stato importante tornare nel giro azzurro e mi ha dato fiducia. Nazionale maggiore? Spero prima o poi di farne parte, dopo tutta la trafila nelle giovanili mi piacerebbe. Ma dipenderà da me e dalle mie prestazioni”.