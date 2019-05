Empoli, Andreazzoli si complimenta con le Ladies: "Eccezionali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro la Fiorentina il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha voluto elogiare la squadra femminile che nello scorso weekend ha conquistato la promozione in Serie A dopo appena una stagione in cadetteria: “Volevo fare i complimenti alla nostra squadra femminile per il ritorno in serie A, li faccio al mister Pistolesi, ma anche al diesse Landi e alle ragazze. Sono state eccezionali”.